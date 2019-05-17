Власти дополнительно выделили 230 млн рублей на компенсацию многодетным семьям за отказ от участков

СЕГОДНЯ 17:20 2019-05-17T17:20:25+03:00

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Калининградское правительство дополнительно выделило 230 млн рублей на компенсацию многодетным семьям. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, с этого года многодетные семьи могут получить денежную компенсацию взамен положенных им земельных участков. Уже принято положительное решение по 337 многодетным семьям, состоящим на учете, им выплачено до 300 тысяч рублей взамен предоставления земельных участков в собственность. На эти цели израсходовано более 101 миллиона рублей. Документы по заявлениям еще 76 семей сейчас находятся в обработке.

Министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер рассказала, что новая мера поддержки оказалась очень востребована у многодетных семей региона. В результате все запланированные лимиты были выбраны и пришлось увеличивать бюджетные ассигнования на эти цели.

- Я хочу успокоить семьи, которые к нам обращаются, что все, кто имеют право на эту меру соцподдержки, смогут его реализовать в полной мере. На сегодняшний день у нас более пятисот обращений от семей и с каждой мы работаем индивидуально, – пояснила глава ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU