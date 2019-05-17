2019-05-17T17:31:44+03:00
Общество

В Калининграде в течение трех дней 28 улиц останутся без горячей воды

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

23-25 мая в Калининграде будет отключено горячее водоснабжение у потребителей, получающих горячую воду от ТЭЦ-2. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 00.00 23 мая до 10.00 25 мая горячая вода будет отключена в домах по следующим адресам:

ул. Батальная, ул. Товарная, пер.Товарный, ул. Судостроительная, ул. Машиностроительная, ул. Дрожжевая, ул. Альпийская, 2-ой Альпийский переулок, Тихорецкий тупик, ул. Тихорецкая, ул. Инженерная, ул. Киевская, 67, и с №32 по №80, ул. Дарвина, ул. Летняя, ул. Самаркандская, ул. Щедина, ул. Автомобильная, ул. Толстикова, ул. Иванихиной, ул. Громовой, Летний проезд, ул. Интернациональная, ул. Карамзина, ул. Южный Бульвар, ул. Кошевого, ул. Шевцовой, ул. Школьная, ул. Левитана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде стартует ресторанная премия «Пумперникель – 2019»
В Краснознаменском районе сотрудники ГИБДД задержали браконьера
Калининградцы обеспокоены судьбой старинного цейхгауза возле Фридландских ворот
36 калининградских фермеров претендуют на получение бюджетных грантов
Правдинск, Черняховск и Багратионовск получат 155 млн рублей на благоустройство общественных пространств
Горячую вода в Советске обещают вернуть к 28 мая
Власти дополнительно выделили 230 млн рублей на компенсацию многодетным семьям за отказ от участков
В калининградский храм Спиридона Тримифунтского передали икону, написанную на Корфу
Юные спортсмены из Калининграда выиграли золото и бронзу соревнований по акробатическому рок-н-роллу
Пьяный калининградец заколол приятеля отверткой
В Калининграде снимут продолжение сериала «Морские дьяволы»
Калининградка засудила стоматологов на другом конце страны
Калининградку обокрали на 65 тысяч рублей под видом снятия порчи
Калининградцу, укравшему янтаря на миллионы рублей, грозит до 10 лет «зоны»