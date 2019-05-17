В Калининграде в течение трех дней 28 улиц останутся без горячей воды

СЕГОДНЯ 17:28 2019-05-17T17:31:44+03:00

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23-25 мая в Калининграде будет отключено горячее водоснабжение у потребителей, получающих горячую воду от ТЭЦ-2. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 00.00 23 мая до 10.00 25 мая горячая вода будет отключена в домах по следующим адресам:

ул. Батальная, ул. Товарная, пер.Товарный, ул. Судостроительная, ул. Машиностроительная, ул. Дрожжевая, ул. Альпийская, 2-ой Альпийский переулок, Тихорецкий тупик, ул. Тихорецкая, ул. Инженерная, ул. Киевская, 67, и с №32 по №80, ул. Дарвина, ул. Летняя, ул. Самаркандская, ул. Щедина, ул. Автомобильная, ул. Толстикова, ул. Иванихиной, ул. Громовой, Летний проезд, ул. Интернациональная, ул. Карамзина, ул. Южный Бульвар, ул. Кошевого, ул. Шевцовой, ул. Школьная, ул. Левитана.

ИСТОЧНИК KP.RU