Горячую вода в Советске обещают вернуть к 28 мая

СЕГОДНЯ 18:03 2019-05-17T18:03:34+03:00

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Подача горячей воды жителям Советска будет возобновлена к 28 мая. Об этом на своей странице в «Фейсбук» написал глава администрации муниципалитета Николай Воищев.

- Только что было проведено совещание, на котором обсуждались вопросы скорейшего проведения МП «Советсктеплосети» ежегодных плановых ремонтных работ тепловых сетей. По завершению этих работ (до 28 мая) будет возобновлена подача горячей воды населению, - написал Воищев.

Напомним, в начале мая директор МП «Советсктеплосети» Михаила Шемелев опубликовал заявление, что горячей воды в городе не будет до 31 августа. Это не понравилось прокуратуре, в ведомстве напомнили директору, что по закону в период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток. Поэтому прокурор объявил директору МП «Советсктеплосети» предостережение о недопустимости нарушения закона.

ИСТОЧНИК KP.RU