2019-05-17T18:47:13+03:00
Общество

Правдинск, Черняховск и Багратионовск получат 155 млн рублей на благоустройство общественных пространств

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Три города Калининградской области победили во всероссийском конкурсе проектов благоустройства общественных пространств. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в своем Instagram.

- Правдинск, Черняховск, Багратионовск получат 155 миллионов рублей из федерального бюджета (ещё будут дополнительные средства от региона, самого муниципалитета и внебюджетных источников). Хорошая у нас традиция появилась - побеждать, так мы в прошлом году смогли выиграть сразу пятью городами (Советск, Гусев, Светлогорск, Зеленоградск, Гурьевск), где сейчас уже начинают работы, - написал глава региона.

Антон Алиханов отметил, что муниципальные команды хорошо себя проявили.

- Теперь важно обсудить проекты с людьми и контролировать каждый этап реализации, - добавил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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