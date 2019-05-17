Правдинск, Черняховск и Багратионовск получат 155 млн рублей на благоустройство общественных пространств
Три города Калининградской области победили во всероссийском конкурсе проектов благоустройства общественных пространств. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в своем Instagram.
- Правдинск, Черняховск, Багратионовск получат 155 миллионов рублей из федерального бюджета (ещё будут дополнительные средства от региона, самого муниципалитета и внебюджетных источников). Хорошая у нас традиция появилась - побеждать, так мы в прошлом году смогли выиграть сразу пятью городами (Советск, Гусев, Светлогорск, Зеленоградск, Гурьевск), где сейчас уже начинают работы, - написал глава региона.
Антон Алиханов отметил, что муниципальные команды хорошо себя проявили.
- Теперь важно обсудить проекты с людьми и контролировать каждый этап реализации, - добавил губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU