36 калининградских фермеров претендуют на получение бюджетных грантов

СЕГОДНЯ 18:58 2019-05-17T19:00:03+03:00

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На получение господдержки в этом году претендуют 36 фермеров. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В бюджете области на грантовую поддержку малых форм хозяйствования предусмотрено 10 миллионов рублей, максимальный размер гранта составляет 2 миллиона рублей. На бюджетные гранты претендуют 20 начинающих фермеров, 15 заявок поступило на поддержку производства и переработки сельхозпродукции и одна – от сельхозкооператива.

Министр сельского хозяйства Наталья Шевцова сказала, что поддержка малых форм хозяйствования ведется в регионе около десяти лет, за это время грантовая помощь продемонстрировала свою эффективность.

- С 2012 года конкурсная комиссия поддержала 256 проектов на общую сумму 685 миллионов рублей: 201 проект начинающих фермеров, 17 проектов семейных животноводческих ферм, 30 – хозяйств, реализующих приоритетные направления аграрного производства, а также 8 проектов потребительских сельхозкооперативов, - отметила министр.

Получателей господдержки определит конкурсная комиссия по итогам отбора, включающего изучение бизнес-планов претендентов и общение с конкурсантами.

ИСТОЧНИК KP.RU