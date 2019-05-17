Калининградцы обеспокоены судьбой старинного цейхгауза возле Фридландских ворот
В социальных сетях жители Калининграда выражают обеспокоенность судьбой старинных воинских складов - цейхгауза, расположенного на проспекте Калинина, напротив Фридландских ворот.
"По имеющимся сведениям снос строений возрастом более века начнется весьма скоро. Арендаторы съезжают, жить зданию осталось не более 2-3 месяцев", - написал краевед Александр Петрушин в сообществе "Кёнигсберг - Калининград" в Фейсбуке.
Комментаторы высказывают предположения, что на месте цейхгауза появится жилой дом.
Склады входили в единый комплекс внутреннего оборонительного кольца Кёнигсберга вместе с Фридландскими воротами и сохранившимися в Южном парке равелином и прочими сооружениями. Цейхгауз был построен во второй половине XIX века.
ИСТОЧНИК KP.RU