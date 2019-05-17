2019-05-17T19:37:12+03:00
Общество

В Краснознаменском районе сотрудники ГИБДД задержали браконьера

Виктор Сергеев
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В Краснознаменском районе сотрудники ГИБДД задержали браконьера. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ночью во время несения службы сотрудники Госавтоинспекции в поселке Неманское остановили УАЗ. При проверке документов полицейские обратили внимание, что 48-летний водитель изрядно нервничал.

- В ходе визуального осмотра транспортного средства в багажном отделении автомобиля были обнаружены 5 рыболовных сетей, резиновая лодка, а также рыба различных видов, в количестве 150 штук, - сообщили в полиции.

Мужчина пояснил, что вечером установил рыболовные сети на реке Шешупе. На него завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Ему грозит штраф до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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