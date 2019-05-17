2019-05-17T20:24:33+03:00
Дом. Семья

В Калининграде стартует ресторанная премия «Пумперникель – 2019»

Сергей Богров
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..Фото: Предоставлено организаторами
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На этой неделе стартует долгожданная ресторанная премия журнала «Балтийский Бродвей» — «Пумперникель – 2019». Вечеринка-презентация состоится 18 мая в 15 часов в кофейне Port-o-coffee на проспекте Мира, 31.

В программе:

— презентация нового сезона премии: интриги, новые и старые правила, события и громкие имена;

— гастрономический квиз с рестораторами;

— шутки и разговоры по делу от ведущих «Огни»;

— музыка от Dj Shaker;

— розыгрыш бомбического торта от «Круассан кафе»;

— самый модный и элегантный сэт сезона «Пузырьки и хот-доги» от бренд-шефа сети Port-o-coffee Сейрана Симоняна. Хот-дог и бокал – 300 рублей, двойная порция – 500 рублей.

Вместе с вечеринкой-открытием 18 мая стартует голосование на сайте http://pumpernikel.org. В списке — все 350+ заведений Калининградской области: рестораны, кафе, кофейни и бары. Каждую неделю вы можете отдавать по три голоса за свое любимое место. Голосование продлится до 17 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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