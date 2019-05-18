В «Храброво» задерживается прилет рейсов из Москвы, Липецка и Петербурга

СЕГОДНЯ 11:45 2019-05-18T11:47:00+03:00

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В аэропорту «Храброво» из-за тумана задерживается прилет утренних рейсов из Москвы, Липецка и Санкт-Петербурга. Об этом сообществ пресс-служба аэропорта.

- В связи с неприбытием воздушных судов по расписанию, соответственно, задерживается и отправление рейсов из Калининграда, - отметили в «Храброво».

Отмена рейсов U6 371/372 из/в Москву (Домодедово) не связана с метеоусловиями аэропорта Калининград (Храброво).

ИСТОЧНИК KP.RU