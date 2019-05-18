В «Храброво» задерживается прилет рейсов из Москвы, Липецка и Петербурга
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
В аэропорту «Храброво» из-за тумана задерживается прилет утренних рейсов из Москвы, Липецка и Санкт-Петербурга. Об этом сообществ пресс-служба аэропорта.
- В связи с неприбытием воздушных судов по расписанию, соответственно, задерживается и отправление рейсов из Калининграда, - отметили в «Храброво».
Отмена рейсов U6 371/372 из/в Москву (Домодедово) не связана с метеоусловиями аэропорта Калининград (Храброво).
ИСТОЧНИК KP.RU