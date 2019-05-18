В Калининграде в ДТП пострадали пешеход и скутерист

СЕГОДНЯ 11:53 2019-05-18T11:53:59+03:00

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В пятницу в Калининградской области в результате ДТП пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Днем на улице Нарвской в Калининграде 39-летний водитель «Пежо» не стал останавливаться перед переходом и сбил 17-летнюю девушку. В результате наезда она получила телесные повреждения.

Вечером в Правдинском районе на трассе около поселка Новобробруйск появился скутер «Кумхо», которым управлял 42-летний мужчина. Водительских прав у него не было, потому не исключено, что именно по этой причине он не справился с управлением и упал на проезжую часть. Да так неудачно, что был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU