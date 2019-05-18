В Калининграде на месте несанкционированных свалок будут высаживать деревья
В Калининграде на месте несанкционированных свалок будут высаживать саженцы деревьев. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
На этой неделе ликвидировали подобную свалку на улице Флоренского. После этого площадку разровняли, завезли грунт и высадили 20 саженцев граба и несколько десятков клёнов. При этом, отметили в администрации, на саженцы бюджет не потратил ни копейки, так как это был самосев, который выкопали в соседнем леске.
- Мы будем стремиться к тому, чтобы это сделать традицией. Во всяком случае, это была одна из самых крупных свалок, на которую своё внимание обращали неоднократно и жители Калининграда. В дальнейшем будем стремиться продолжать начатое, - отметила начальник управления благоустройства, озеленения и экологии мэрии Светлана Васильева.
ИСТОЧНИК KP.RU