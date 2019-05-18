В Калининграде рецидивист обокрал магазин одежды

СЕГОДНЯ 12:24 2019-05-18T12:24:06+03:00

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В Калининграде задержали мужчину, который обокрал магазин одежды. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился директор магазина одежды на улице Баранова, он сообщил, что из торгового зала пропала джинсовая куртка за 7 тысяч рублей.

Полицейские просмотрели записи камер наблюдения и установили личность вора. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи 34-летний калининградец.

Мужчину задержали и доставили в отдел. Он признался, что уже успел продать куртку.

На него завели очередное уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU