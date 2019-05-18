2019-05-18T12:24:06+03:00
Общество

В Калининграде рецидивист обокрал магазин одежды

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининграде задержали мужчину, который обокрал магазин одежды. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился директор магазина одежды на улице Баранова, он сообщил, что из торгового зала пропала джинсовая куртка за 7 тысяч рублей.

Полицейские просмотрели записи камер наблюдения и установили личность вора. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи 34-летний калининградец.

Мужчину задержали и доставили в отдел. Он признался, что уже успел продать куртку.

На него завели очередное уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградский волейбольный клуб «Локомотив» покидают три игрока
Посетителя нацпарка «Куршская коса» оштрафовали на 3 тысячи рублей за прогулку в неположенном месте
В Зеленоградском районе станет больше официальных пляжей
В Балтийске прошел военный парад
Калининградец не смог украсть велосипед целиком и разобрал его
Из-за непогоды «Другая музейная ночь» проекта «Страна других. Дети» переносится на другой день
В Калининграде насчитали около 2,5 тысяч незаконных строений
В Пионерском выбрали нового главу администрации
Калининградке грозит до трех лет за фиктивную регистрацию гастарбайтеров
В Калининграде на месте несанкционированных свалок будут высаживать деревья
В Калининграде в ДТП пострадали пешеход и скутерист
В «Храброво» задерживается прилет рейсов из Москвы, Липецка и Петербурга
В Калининграде стартует ресторанная премия «Пумперникель – 2019»
В Краснознаменском районе сотрудники ГИБДД задержали браконьера
Калининградцы обеспокоены судьбой старинного цейхгауза возле Фридландских ворот
36 калининградских фермеров претендуют на получение бюджетных грантов
Правдинск, Черняховск и Багратионовск получат 155 млн рублей на благоустройство общественных пространств
Горячую вода в Советске обещают вернуть к 28 мая
В Калининграде в течение трех дней 28 улиц останутся без горячей воды
Власти дополнительно выделили 230 млн рублей на компенсацию многодетным семьям за отказ от участков
В калининградский храм Спиридона Тримифунтского передали икону, написанную на Корфу
Юные спортсмены из Калининграда выиграли золото и бронзу соревнований по акробатическому рок-н-роллу
Пьяный калининградец заколол приятеля отверткой
В Калининграде снимут продолжение сериала «Морские дьяволы»
Калининградка засудила стоматологов на другом конце страны
Калининградку обокрали на 65 тысяч рублей под видом снятия порчи
Калининградцу, укравшему янтаря на миллионы рублей, грозит до 10 лет «зоны»