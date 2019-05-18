В Калининграде рецидивист обокрал магазин одежды
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В Калининграде задержали мужчину, который обокрал магазин одежды. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В полицию обратился директор магазина одежды на улице Баранова, он сообщил, что из торгового зала пропала джинсовая куртка за 7 тысяч рублей.
Полицейские просмотрели записи камер наблюдения и установили личность вора. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи 34-летний калининградец.
Мужчину задержали и доставили в отдел. Он признался, что уже успел продать куртку.
На него завели очередное уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU