Калининградке грозит до трех лет за фиктивную регистрацию гастарбайтеров

СЕГОДНЯ 12:56 2019-05-18T12:56:26+03:00

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Жительницу Калининграда уличили в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

30-летняя женщина поставила на учет в своей квартире на улице Мукомольной сразу девять гастарбайтеров. Однако участковые выяснили, что иностранцы там не проживали.

На злоумышленницу завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU