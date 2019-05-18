В Пионерском выбрали нового главу администрации

СЕГОДНЯ 13:02 2019-05-18T13:02:02+03:00

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В Пионерском утвердили нового главу администрации муниципалитета. Решение об этом было принято накануне на заседании окружного совета депутатов.

На пост сити-менеджера претендовали два кандидата: начальник отдела реализации рыбной продукции калининградского филиала московского ФГУП «Нацрыбресурс» Леонид Шибаев и предприниматель Александр Харашунов.

После рассмотрения программ кандидатов депутаты приняли решение избрать главой администрации Леонида Шибаева.

ИСТОЧНИК KP.RU