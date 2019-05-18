2019-05-18T13:02:02+03:00
Общество

В Пионерском выбрали нового главу администрации

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Пионерском утвердили нового главу администрации муниципалитета. Решение об этом было принято накануне на заседании окружного совета депутатов.

На пост сити-менеджера претендовали два кандидата: начальник отдела реализации рыбной продукции калининградского филиала московского ФГУП «Нацрыбресурс» Леонид Шибаев и предприниматель Александр Харашунов.

После рассмотрения программ кандидатов депутаты приняли решение избрать главой администрации Леонида Шибаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградский волейбольный клуб «Локомотив» покидают три игрока
Посетителя нацпарка «Куршская коса» оштрафовали на 3 тысячи рублей за прогулку в неположенном месте
В Зеленоградском районе станет больше официальных пляжей
В Балтийске прошел военный парад
Калининградец не смог украсть велосипед целиком и разобрал его
Из-за непогоды «Другая музейная ночь» проекта «Страна других. Дети» переносится на другой день
В Калининграде насчитали около 2,5 тысяч незаконных строений
Калининградке грозит до трех лет за фиктивную регистрацию гастарбайтеров
В Калининграде рецидивист обокрал магазин одежды
В Калининграде на месте несанкционированных свалок будут высаживать деревья
В Калининграде в ДТП пострадали пешеход и скутерист
В «Храброво» задерживается прилет рейсов из Москвы, Липецка и Петербурга
В Калининграде стартует ресторанная премия «Пумперникель – 2019»
В Краснознаменском районе сотрудники ГИБДД задержали браконьера
Калининградцы обеспокоены судьбой старинного цейхгауза возле Фридландских ворот
36 калининградских фермеров претендуют на получение бюджетных грантов
Правдинск, Черняховск и Багратионовск получат 155 млн рублей на благоустройство общественных пространств
Горячую вода в Советске обещают вернуть к 28 мая
В Калининграде в течение трех дней 28 улиц останутся без горячей воды
Власти дополнительно выделили 230 млн рублей на компенсацию многодетным семьям за отказ от участков
В калининградский храм Спиридона Тримифунтского передали икону, написанную на Корфу
Юные спортсмены из Калининграда выиграли золото и бронзу соревнований по акробатическому рок-н-роллу
Пьяный калининградец заколол приятеля отверткой
В Калининграде снимут продолжение сериала «Морские дьяволы»
Калининградка засудила стоматологов на другом конце страны
Калининградку обокрали на 65 тысяч рублей под видом снятия порчи
Калининградцу, укравшему янтаря на миллионы рублей, грозит до 10 лет «зоны»