В Пионерском выбрали нового главу администрации
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В Пионерском утвердили нового главу администрации муниципалитета. Решение об этом было принято накануне на заседании окружного совета депутатов.
На пост сити-менеджера претендовали два кандидата: начальник отдела реализации рыбной продукции калининградского филиала московского ФГУП «Нацрыбресурс» Леонид Шибаев и предприниматель Александр Харашунов.
После рассмотрения программ кандидатов депутаты приняли решение избрать главой администрации Леонида Шибаева.
ИСТОЧНИК KP.RU