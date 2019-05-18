Посетителя нацпарка «Куршская коса» оштрафовали на 3 тысячи рублей за прогулку в неположенном месте

СЕГОДНЯ 17:58 2019-05-18T17:58:51+03:00

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Посетителя национального парка «Куршская коса» оштрафовали за нахождение на особо охраняемой природной территории вне установленного маршрута. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В феврале этого года турист незаконно находился в 30 квадрате лесничества «Золотые дюны» вне дорог общего пользования и специально выделенных маршрутов без соответствующего разрешения.

Зеленоградский районный суд оштрафовал его на 3 тысячи рублей. мужчина обжаловал решение, однако Калининградский областной суд отказал в удовлетворении его жалобы и признал законным и обоснованным решение районного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU