Калининградский волейбольный клуб «Локомотив» покидают три игрока

СЕГОДНЯ 18:59 2019-05-18T18:59:48+03:00

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Женский волейбольный клуб «Локомотив-Калининградская область» покидают три игрока: Юлия Кутюкова, Валерия Сафонова и Елена Литовченко. Об этом сообщается на странице клуба в «Вконтакте».

- Да, так получилось, что в силу разных обстоятельств девчонки покидают команду. Такова спортивная жизнь! Но и Юля, и Лена, и Лера навсегда останутся в истории клуба – игроками первого состава «Локомотива». Игроками, которые внесли весомый вклад в серебряный успех команды, - сообщили в клубе.

ИСТОЧНИК KP.RU