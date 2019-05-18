В Зеленоградском районе станет больше официальных пляжей

СЕГОДНЯ 16:49 2019-05-18T16:49:17+03:00

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В этом году на территории Зеленоградского района станет больше официальных пляжей. Об этом сообщается на сайте администрации муниципалитета.

- К знакомым всем пляжам – «у Нептуна», «у Самбии» и в поселке «Лесное», добавятся новые – «Западный» в конце улицы Гагарина и пляж в поселке Куликово, - сообщили в администрации.

Сейчас в муниципалитете продолжается работа по подготовке пляжей: обучают спасателей, проводят водолазное обследование дна, устанавливают и проверяют пляжную инфраструктуру.

Также сообщается, что на пляже «у Самбии», в конце деревянного променада, установят новый пандус, который будет выходить на оборудованную площадку.

ИСТОЧНИК KP.RU