В Калининграде насчитали около 2,5 тысяч незаконных строений

СЕГОДНЯ 13:53 2019-05-18T13:53:37+03:00

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В Калининграде выявлено около двух с половиной тысяч самовольных построек, которые необходимо снести. Об этом сообщил председатель комитета муниципального контроля» Евгений Чернышев.

- Это не только нестационарные торговые объекты, но и различные сооружения, строения, ограждения, находящиеся на участках, которые администрация планирует предоставить многодетным семьям. Это одно из важных направлений нашей работы, - сказал он.

В минувший четверг в городе снесли очередные самовольные постройки - ограждения в районе дома №12 по ул. Благодатной. Как сообщили в пресс-службе мэрии, освобожденный от построек и ограждения участок будет выделен многодетной семье согласно очередности.

ИСТОЧНИК KP.RU