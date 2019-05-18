Из-за непогоды «Другая музейная ночь» проекта «Страна других. Дети» переносится на другой день

СЕГОДНЯ 13:57 2019-05-18T13:57:23+03:00

Пусть не портится настроение! А о новой дате обязательно сообщим

Изменить размер текста: A A

Из-за непогоды «Другая музейная ночь» проекта «Страна других. Дети» медиагруппы «Западная пресса» переносится на другой день.

Напомним, все события «Ночи» должны пройти под открытым небом в национальном парке «Куршская коса». А это: выступление театральных и танцевальных коллективов с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, «Вальс парусников» в исполнении воспитанников детских спортивных школ Пионерского и Янтарного и многое другое. Ливень и грозы – совсем не попутчики в этом славном деле.

По оценке организаторов в очередном большом этапе проекта «Страна других. Дети» примут участие 210 особенных детей и примерно столько же взрослых – это родители, педагоги, общественники.

Небо может быть хмурым, но наше с вами настроение из-за погоды пусть не портится. О дате «Другой музейной ночи» сообщим дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU