Калининградец не смог украсть велосипед целиком и разобрал его

СЕГОДНЯ 14:42 2019-05-18T14:42:35+03:00

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В Нестерове полицейские раскрыли кражу дорогостоящего велосипеда. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась 30-летняя горожанка, которая сообщила, что ночью с принадлежащего ей велосипеда похитили колеса, сиденье, велосипедный компьютер, зеркало и крылья. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что кражу совершил ранее судимый 33-летний мужчина, проживающий в доме напротив. Как оказалось, он не смог перекусить противоугонный трос и решил разобрать его на части. На него завели уголовное дело пот статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU