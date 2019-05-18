Калининградец не смог украсть велосипед целиком и разобрал его
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Нестерове полицейские раскрыли кражу дорогостоящего велосипеда. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В полицию обратилась 30-летняя горожанка, которая сообщила, что ночью с принадлежащего ей велосипеда похитили колеса, сиденье, велосипедный компьютер, зеркало и крылья. Ущерб составил 20 тысяч рублей.
Полицейские выяснили, что кражу совершил ранее судимый 33-летний мужчина, проживающий в доме напротив. Как оказалось, он не смог перекусить противоугонный трос и решил разобрать его на части. На него завели уголовное дело пот статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU