В Балтийске прошел военный парад

СЕГОДНЯ 14:48 2019-05-18T14:49:12+03:00

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В субботу, 18 мая, в Балтийске прошел парад войск Балтийского гарнизона, посвященный 316-ой годовщине со дня основания старейшего флота России. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота

По площади Балтийской Славы прошли военнослужащие соединений морской пехоты флота, надводных кораблей и кораблей охраны водного района, ракетных катеров и кораблей, соединения десантных кораблей, а также офицерский состав Балтийской военно-морской базы. Музыкальное сопровождение торжества обеспечивал военный оркестр Балтийского гарнизона.

Для гостей праздника была развернута выставка современных образцов вооружения и военной техники ВМФ, береговых войск, а также аварийно-спасательного оборудования. На ней представили береговые противокорабельные комплексы «Бал» и «Бастион», современные средства ПВО флота - мобильные установки С-400 «Триумф» и ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».

Кроме этого на площади были выставлены бронетранспортёры БТР-82А, самоходные артиллерийские установки «Акация» и другие образцы боевой и специальной техники. На специальных стендах представлены стрелковое вооружение и экипировка противодиверсионного подразделения Балтийской ВМБ, аварийно-спасательное оборудование и водолазная техника, а также вооружение и экипировка подразделений разведки морской пехоты БФ.

ИСТОЧНИК KP.RU