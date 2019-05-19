В Калининграде из горящей бани эвакуировали 6 человек
Инцидент произошел в субботу вечером
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В минувшую субботу в Калининграде произошел пожар в бане на улице Чувашской. Как сообщили региональном управлении МЧС, инцидент произошел около десяти часов вечера.
По предварительной информации, в одноэтажной кирпичной бане размерами 10 х 15 метров огне были охвачены парилка, предбанник и комната отдыха на площади 50 «квадратов».
Прибывшие спасатели вывели из горящего здания 6 человек. В ликвидации возгорания участвовали 10 пожарных и 2 единицы техники. Причины инцидента устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU