2019-05-19T11:33:53+03:00
Происшествия

В Калининграде из горящей бани эвакуировали 6 человек

Инцидент произошел в субботу вечером
Карен АПРИЯНЦ
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В минувшую субботу в Калининграде произошел пожар в бане на улице Чувашской. Как сообщили региональном управлении МЧС, инцидент произошел около десяти часов вечера.

По предварительной информации, в одноэтажной кирпичной бане размерами 10 х 15 метров огне были охвачены парилка, предбанник и комната отдыха на площади 50 «квадратов».

Прибывшие спасатели вывели из горящего здания 6 человек. В ликвидации возгорания участвовали 10 пожарных и 2 единицы техники. Причины инцидента устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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