В Калининграде эвакуатор уронил автомобиль стоимостью 4 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:25 2019-05-19T12:39:23+03:00

У машины повреждена передняя часть и дверь

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В Калининграде водитель эвакуатора при погрузке уронил дорогостоящий автомобиль. Видео появилось в одном из городских сообществ «ВКонтакте».

— Аккуратная работа эвакуатора становится редкостью. На днях в Калининграде уронили ещё одну машину. — сообщает автор ролика, который не успел заснять момент падения.

По его словам, у упавшего автомобиля «Audi Q 7» повреждена передняя часть и одна из дверей. На кадрах видно, что на месте работают сотрудники ГИБДД, которые изучают повреждения иномарки.

Стоимость такого автомобиля начинается от 4 млн рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/709710" frameborder="0"></iframe> В Калининграде эвакуатор уронил дорогостоящий автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU