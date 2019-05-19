2019-05-19T12:39:23+03:00
Происшествия

В Калининграде эвакуатор уронил автомобиль стоимостью 4 млн рублей

У машины повреждена передняя часть и дверь
Карен АПРИЯНЦ
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Кадр видеозаписиКадр видеозаписиФото: кадр с видео
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В Калининграде водитель эвакуатора при погрузке уронил дорогостоящий автомобиль. Видео появилось в одном из городских сообществ «ВКонтакте».

— Аккуратная работа эвакуатора становится редкостью. На днях в Калининграде уронили ещё одну машину. — сообщает автор ролика, который не успел заснять момент падения.

По его словам, у упавшего автомобиля «Audi Q 7» повреждена передняя часть и одна из дверей. На кадрах видно, что на месте работают сотрудники ГИБДД, которые изучают повреждения иномарки.

Стоимость такого автомобиля начинается от 4 млн рублей.

В Калининграде эвакуатор уронил дорогостоящий автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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