В Калининграде эвакуатор уронил автомобиль стоимостью 4 млн рублей
У машины повреждена передняя часть и дверь
Кадр видеозаписиФото: кадр с видео
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В Калининграде водитель эвакуатора при погрузке уронил дорогостоящий автомобиль. Видео появилось в одном из городских сообществ «ВКонтакте».
— Аккуратная работа эвакуатора становится редкостью. На днях в Калининграде уронили ещё одну машину. — сообщает автор ролика, который не успел заснять момент падения.
По его словам, у упавшего автомобиля «Audi Q 7» повреждена передняя часть и одна из дверей. На кадрах видно, что на месте работают сотрудники ГИБДД, которые изучают повреждения иномарки.
Стоимость такого автомобиля начинается от 4 млн рублей.
В Калининграде эвакуатор уронил дорогостоящий автомобиль.
ИСТОЧНИК KP.RU