На пляже под Калининградом сняли купающегося бобра

СЕГОДНЯ 14:14 2019-05-19T15:23:03+03:00

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В Янтарном на пляже засняли купающегося в море бобра. Видео в своем Инстаграме выложил глава администрации Алексей Заливатский.

— Морская фауна Янтарного разнообразна... видео с тюленями и косулей уже были. Теперь морской бобёр, — написал он в комментарии к видео.

На кадрах ролика видно, как животное неспеша заходит в море и окунается в воду.

zalivatskii_aleksei Морская фауна Янтарного разнообразна... видео с тюленями и косулей уже были. Теперь морской бобёр #янтарныйпляж

ИСТОЧНИК KP.RU