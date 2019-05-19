На пляже под Калининградом сняли купающегося бобра
Ролик опубликовал глава местной администрации
Кадр видеоФото: кадр с видео
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В Янтарном на пляже засняли купающегося в море бобра. Видео в своем Инстаграме выложил глава администрации Алексей Заливатский.
— Морская фауна Янтарного разнообразна... видео с тюленями и косулей уже были. Теперь морской бобёр, — написал он в комментарии к видео.
На кадрах ролика видно, как животное неспеша заходит в море и окунается в воду.
Морская фауна Янтарного разнообразна... видео с тюленями и косулей уже были. Теперь морской бобёр #янтарныйпляж
ИСТОЧНИК KP.RU