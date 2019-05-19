Ночью под Калининградом сгорели два автомобиля

СЕГОДНЯ 14:39 2019-05-19T14:39:37+03:00

Огонь перекинулся с одной иномарки на другую

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В поселке Ласкано Гурьевского района около 3 часов ночи загорелся автомобиль «Фольксваген Пассат». Как сообщили в региональном у правлении МЧС, инцидент произошел возле дома на улице Солнечной.

По предварительной информации, в автомобиле горел моторный отсек и частично воспламенился салон. Также огонь перекинулся на стоящий рядом «Фольксваген Джетта», в котором также выгорели моторный отсек и салон.

Пострадавших среди людей нет. На тушение пожара выезжали 5 человек и 1 единица техники.

ИСТОЧНИК KP.RU