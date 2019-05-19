Житель Калининградской области потратил деньги с найденной банковской карты
Подозреваемым оказался 54-летний местный житель
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В Зеленоградске задержали 54-летнего мужчину, который воспользовался чужой банковской картой. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Как выяснилось, мужчина нашел карту 37-летнего местного жителя в районе улицы Вокзальной. Однако задержанный не поспешил отыскать ее владельца, а снял со счета более 4 тысяч рублей.
В полиции установили, что ранее подозреваемый не нарушал закон. В отношении него возбуждено уголовное дело, санкции которого предусматривают до 3 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU