2019-05-19T15:16:11+03:00
Происшествия

Житель Калининградской области потратил деньги с найденной банковской карты

Подозреваемым оказался 54-летний местный житель
Карен АПРИЯНЦ
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В Зеленоградске задержали 54-летнего мужчину, который воспользовался чужой банковской картой. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Как выяснилось, мужчина нашел карту 37-летнего местного жителя в районе улицы Вокзальной. Однако задержанный не поспешил отыскать ее владельца, а снял со счета более 4 тысяч рублей.

В полиции установили, что ранее подозреваемый не нарушал закон. В отношении него возбуждено уголовное дело, санкции которого предусматривают до 3 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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