На парковке у дома водитель «Ниссана» сбил 69-летнюю калининградку
Женщина получила телесные повреждения
Изменить размер текста:
В минувшую субботу примерно в 14:00 в Калининграде 58-летний водитель сбил пенсионерку. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
По информации ведомства, инцидент произошел на придомовой парковке на улице Октябрьской. Водитель «Ниссана» при движении задним ходом и наехал на 69-летнюю женщину, которая находилась справа от автомобиля. В результате пенсионерка получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU