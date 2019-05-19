На парковке у дома водитель «Ниссана» сбил 69-летнюю калининградку

СЕГОДНЯ 16:06 2019-05-19T16:06:51+03:00

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В минувшую субботу примерно в 14:00 в Калининграде 58-летний водитель сбил пенсионерку. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По информации ведомства, инцидент произошел на придомовой парковке на улице Октябрьской. Водитель «Ниссана» при движении задним ходом и наехал на 69-летнюю женщину, которая находилась справа от автомобиля. В результате пенсионерка получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU