В Калининградской области из горящего дома вынесли газовый баллон: двое спасены

СЕГОДНЯ 16:22 2019-05-19T16:22:03+03:00

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В поселке Кубановка под Гусевом около двух часов ночи произошел пожар в одноэтажном двухквартирном доме. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

На улице Садовой в трехкомнатной квартире сгорели две комнаты на площади 30 квадратных метров. Также в помещениях прогорела крыша на площади 20 «квадратов».

Прибывшие пожарные вынесли из здания пропановый баллон и эвакуировали двоих человек. В результате никто не пострадал. В тушении огня участвовали 9 специалистов и 3 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU