В Калининградской области из горящего дома вынесли газовый баллон: двое спасены
На улице Садовой под Гусевой горела трехкомнатная квартира
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В поселке Кубановка под Гусевом около двух часов ночи произошел пожар в одноэтажном двухквартирном доме. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
На улице Садовой в трехкомнатной квартире сгорели две комнаты на площади 30 квадратных метров. Также в помещениях прогорела крыша на площади 20 «квадратов».
Прибывшие пожарные вынесли из здания пропановый баллон и эвакуировали двоих человек. В результате никто не пострадал. В тушении огня участвовали 9 специалистов и 3 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU