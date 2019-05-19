2019-05-19T18:17:38+03:00
Спорт

Калининградская «Балтика» проиграла «Мордовии» в выездном матче

Последняя игра сезона состоится 25 мая
Карен АПРИЯНЦ
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Игра в завершилась со счетом 1:0 в пользу противникаИгра в завершилась со счетом 1:0 в пользу противникаФото: ФК «Мордовия»
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Матч между «Балтикой» и «Мордовией» в Саранске завершился поражением для калининградской команды. Игра в завершилась со счетом 1:0, единственный гол на 41-й минуте с пенальти забил полузащитник Денис Поярков.

В результате «Балтика» с 41 очком занимает 15-е место таблицы первенства, оказавшись в шаге от вылета. Ее судьба в ФНЛ решится в последнем туре. «Мордовия» получилась 47 очков и оказалась на 12-м месте таблицы ФНЛ, обезопасив себя от вылета в ПФЛ.

Последний матч сезона для балтийцев состоится 25 мая на стадионе «Калининград», где они сыграют с «Тюменью».

ИСТОЧНИК KP.RU

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