2019-05-19T18:44:13+03:00
Общество

В Зеленоградске началось строительство базы для серфинга

На площадке уже установили три контейнера для будущего центра
Сергей Богров
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Фото с места строительстваФото с места строительстваФото: Instagram.com
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В Зеленоградске началось строительство базы Федерации серфинга Калининградской области. Об этом на своей странице в Инстаграме сообщил губернатор Антон Алиханов.

В минувшую субботу на площадке уже установили три контейнера для будущего центра. Строители приступили к установке окон и дверей, а также к прокладке коммуникаций и внутренней отделке.

Напомним, центр для серферов должен появиться в 150 метрах от моря. Организаторы собирают средства для его строительства на краудфандинговой платформе и уже получили большую часть необходимой суммы. В проекте указано, что на базе также будут проводить тренировки для детей из детдомов, малообеспеченных семей и людей с ограниченными возможностями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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