В Зеленоградске началось строительство базы для серфинга
В Зеленоградске началось строительство базы Федерации серфинга Калининградской области. Об этом на своей странице в Инстаграме сообщил губернатор Антон Алиханов.
В минувшую субботу на площадке уже установили три контейнера для будущего центра. Строители приступили к установке окон и дверей, а также к прокладке коммуникаций и внутренней отделке.
Напомним, центр для серферов должен появиться в 150 метрах от моря. Организаторы собирают средства для его строительства на краудфандинговой платформе и уже получили большую часть необходимой суммы. В проекте указано, что на базе также будут проводить тренировки для детей из детдомов, малообеспеченных семей и людей с ограниченными возможностями.
ИСТОЧНИК KP.RU