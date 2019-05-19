2019-05-19T20:00:45+03:00
Происшествия

Под Калининградом водителя после ДТП зажало в иномарке

Девушку высвободили очевидцы дорожной аварии
Сергей Богров
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В воскресенье утром в Полесском районе в ДТП пострадала 20-летняя девушка, которая находилась за рулем «Хонды». Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на экстренные службы региона.

По предварительной информации, автомобиль съехал в кювет на трассе между посёлками Залесье и Высокое. В результате водителя зажало в иномарке. Девушку сумели высвободить очевидцы аварии. Ее госпитализировали в БСМП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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