2019-05-20T09:30:20+03:00
Общество

Синоптики: Температура в Калининграде резко упадет на 10 градусов

Михаил ЯНОВСКИЙ
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..Фото: Александр Подгорчук
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Калининградцев ожидает жаркое начало недели и прохладный уикенд. Такие прогнозы дают большинство популярных метеопорталов.

По данным сайта rp5.ru, сегодня в нашем городе ожидается +21..+25, преимущественно без осадков. Выше +20 температура продержится вплоть до четверга, а затем резко упадет всего до +13 градусов. Гидрометцентр России ожидает в четверг около +15 и предрекает не слишком жаркие выходные. В субботу и воскресенье в Калининграде прогнозируется +18..+19 и небольшие дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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