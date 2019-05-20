В Калининграде пропала пятилетняя девочка

СЕГОДНЯ 09:30 2019-05-20T09:43:20+03:00

Ушедшую из дома девочку родители хватились только спустя два часа. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Всех, кто знает о местонахождении ребенка, просят обратиться полицию.

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Отдел МВД России по Московскому району разыскивает 5-летнюю Аксенью Сёмину. Девочка проживает на улице Чаадаева, около 22 часов 19 мая она ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

По имеющейся информации, ребенок воспользовался тем, что входная дверь в квартиру оказалась незапертой. Родители хватились пропавшей дочери лишь ближе к полуночи, сообщили о произошедшем в полицию, которая немедленно начала поиски.

Приметы Аксеньи: на вид 5 лет, рост 110-120 см, волосы светлые. Была одета в серую спортивную куртку, синие штаны, розовые с цветочками сандалии.

Всех, кто располагает сведениями о местонахождении девочки, просят обращаться

по телефонам: 8 (4012) 55-24-02, 55-24-03, 55-24-83, 30-25-06 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU