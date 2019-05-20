В Калининграде под мостом пройдут международные соревнования по уличному баскетболу

СЕГОДНЯ 09:56 2019-05-20T09:56:32+03:00

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Калининград готовится принять международные соревнования по уличному баскетболу. Как сообщает министерство спорта Калининградской области, впервые турнир класса FIBA 3x3 пройдет на арене под Эстакадным мостом.

Ожидается участие 16 команд из Швеции, Дании, Германии, Сербии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Беларуси и России.

По данным минспорта региона, Калининградскую область представит сборная МОСТ — команда из опытных и мастеровитых исполнителей. Сыграют: Алексей Яцентюк, Глеб Фадеев, Денис Никульшин, Иван Косулин.

Соревнования, намеченные на 25 мая, будут сопровождать развлекательные элементы и отдельные конкурсы.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU