Под Калининградом трое работников фабрики воровали тушенку

СЕГОДНЯ 10:31 2019-05-20T10:31:07+03:00

В шайку расхитителей входили механик, его приятель и сотрудник охраны

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Во время инвентаризации на мясоперерабатывающем предприятии в Гвардейском районе была выявлена недостача 420 банок тушенки на 50 тысяч рублей. Руководство фабрики обратилось в полицию.

Оперуполномоченные угрозыска опросили всех работников организации, установив, кто именно имеет доступ к товару. И вскрыли простую, но эффективную схему. В конце рабочей смены 32-летний механик-наладчик при помощи 31-летнего приятеля набивал банками багажник личного автомобиля. Благополучный вывоз украденного за пределы территории обеспечивал вошедший в долю 51-летний охранник.

- Как установлено, похищенную мясную продукции подозреваемые продали, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ. - В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Ее санкции включают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU