Пропавшая в Калининграде пятилетняя девочка найдена живой и здоровой

СЕГОДНЯ 10:41 2019-05-20T10:41:29+03:00

Как выяснилось, незаметно для родителей ушедший из дома ребенок ночевал у родственников

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Пропавшая поздним вечером 19 мая в Калининграде пятилетняя девочка обнаружена целой и невредимой. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по области.

Как уже сообщалось, малышка вышла из квартиры, воспользовавшись незапертой дверью. Родители хватились дочери лишь спустя пару часов. Как выяснилось, девочка провела ночь у родственников. По предварительным данным, никаких противоправных действий в отношении ребенка не совершалось.

- Следственным отделом по Московскому району Калининграда по данному факту продолжается доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - добавили в региональном СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU