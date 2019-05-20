2019-05-20T10:46:19+03:00
Общество

Исследование: В Калининграде большим спросом пользуются сотрудники сферы продаж

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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HeadHunter подготовил майский обзор рынка труда Калининградской области.

По данным исследования, большим спросом у работодателей в Калининградской области пользуются представители сфер «Продажи» (27% от всех вакансий, открытых в апреле на hh.ru), «Производство», «ИТ, интернет, телеком» (по 14%), «Банки, инвестиции, лизинг», «Строительство, недвижимость» (по 9%).

В десятку лидеров по доле рынка вакансий также вошли профобласти «Рабочий персонал», «Административный персонал» (по 8%), «Транспорт, логистика» (7%), «Бухгалтерия», «Начало карьеры, студенты» (по 6%).

Средняя предлагаемая заработная плата в вакансиях на hh.ru в Калининградской области в апреле 2019 года составила 32 000 рублей. При этом средняя ожидаемая зарплата, которую указывают соискатели в резюме, – 35 000 рублей. Самую высокую зарплату в мае предлагают менеджеру проектов по трансформации – от 150 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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