В калининградской исправительной колонии провели соревнования по армрестлингу

СЕГОДНЯ 10:51 2019-05-20T10:51:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Спортивные соревнования устроили среди осужденных в исправительной колонии №9, расположенной на Советском проспекте в Калининграде.

Как сообщает пресс-служба Калининградской епархии, осужденные боролись между собой в четырех дисциплинах: армрестлинг, подъем гирь подтягивания на перекладине за 10 минут, а также подъемы с переворотом.

Судейство на соревновании взял на себя тренер Академии боевых искусств Дмитрий Заболотный, который провел мастер-класс по армрестлингу, объяснив основные правила.

Победителям вручили дипломы и подарки.

Организаторы отметили высокий уровень подготовки заключенных.

- Один из участников наших соревнований совершил подъем с переворотом 82 раза, другой подтянулся на перекладине 55 раз, а самый выносливый среди осужденных 48 раз поднял гири длинным циклом, - сказали организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU