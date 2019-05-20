Дерзкие, беспринципные ребята: замглавы Калининграда рассказал про общение с торговцами санкционкой у гостиницы «Калининград»

СЕГОДНЯ 10:52 2019-05-20T10:58:40+03:00

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Глава комитета муниципального контроля Евгений Чернышёв рассказал про свое общение с владельцами незаконной торговой точки в арке у гостиницы «Калининград». В эфире радио «Комсомольская правда» он назвал их дерзкими и беспринципными.

- Владельцы этого «бизнеса» - два человека, молодые парни, крайне дерзкие, невоспитанные, абсолютно беспринципные. А продавцы, конечно, люди подневольные. Тем не менее, машину мы в настоящее время оттуда вывезли совместно с гостиницей Калининград и с УК, обслуживающей близлежащие дома. Торговля, к сожалению, пока продолжается. Но я вам обещаю, что они оттуда уйдут, - заявил Чернышёв.

Напомним, на прошлой неделе автомобиль с контрабандой пропал с привычного места, но спустя некоторое время торговцы вернулись с импровизированным прилавком. Чиновник рассказал, каким образом в деле фигурировала ФСБ — мэрия проинформировала службу о том, что в арке жилого дома и возле крупной гостиницы круглосуточно находится открытый автомобиль, что опасно с точки зрения антитеррористической защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU