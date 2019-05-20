Под Калининградом в ДТП пострадал 16-летний пассажир скутера

СЕГОДНЯ 11:03 2019-05-20T11:03:47+03:00

Мчавшийся по ночной дороге юный водитель превысил скорость и вылетел в кювет

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В третьем часу ночи в Правдинском районе, по трассе «Железнодорожный – Дружба - Ельники» катил на скутере «БМ» 16-летний байкер из начинающих. Да еще и с пассажиром такого же возраста.

Понадеявшись на возможности своего транспортного средства и при этом явно переоценив собственное водительское мастерство, юнец на прямом участке дороги разогнался до такой скорости, что в итоге утратил контроль над своим «мини-байком» и загремел в канаву.

Как сообщили в полиции, в результате ДТП пассажир скутера получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU