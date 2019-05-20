Под Калининградом в ДТП пострадал 16-летний пассажир скутера
Мчавшийся по ночной дороге юный водитель превысил скорость и вылетел в кювет
Изменить размер текста:
В третьем часу ночи в Правдинском районе, по трассе «Железнодорожный – Дружба - Ельники» катил на скутере «БМ» 16-летний байкер из начинающих. Да еще и с пассажиром такого же возраста.
Понадеявшись на возможности своего транспортного средства и при этом явно переоценив собственное водительское мастерство, юнец на прямом участке дороги разогнался до такой скорости, что в итоге утратил контроль над своим «мини-байком» и загремел в канаву.
Как сообщили в полиции, в результате ДТП пассажир скутера получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU