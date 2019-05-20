За 20 минут две калининградки врезались в придорожные деревья

СЕГОДНЯ 12:05 2019-05-20T12:05:13+03:00

После столкновения с деревом досталось и "Опелю", и его водителю. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

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В минувшее воскресенье, 19 мая, с интервалом в 20 минут в Калининградской области две автоледи таранили придорожные деревья.

Первое из этих ДТП случилось в Полесском районе, где в 9:20 на дороге «Виноградное – Залесье - Высокое» 20-летняя девушка так разогнала свою «Хонду», что на прямом участке трассы утратила контроль над своей иномаркой. В результате машину смог остановить только «последний солдат Рейха». На которого наверняка теперь и свалят вину за полученные водительницей телесные повреждения.

Второй прецедент имел место непосредственно в Калининграде. В 9:40 по улице Комсомольской в сторону улицы Яналова двигался «Опель», которым рулила 79-летняя горожанка. Где-то в районе дома 65 пенсионерка выехала за пределы проезжей части, не разминувшись с деревом, произраставшим слева по ходу движения транспортного средства. Результат: еще один травмированный водитель, о судьбе дерева ничего не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU