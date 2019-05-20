Московская компания отремонтирует кирху в Славске
.Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Кирху в Славске будет восстанавливать «Специальная научная реставрационная проектно-производственная мастерская». Московская компания стала единственным участником конкурса и объявлена победителем.
На восстановление кирхи выделено 139,7 млн рублей.
После ремонта, который, согласно проекту контракта должен завершиться до конца 2021 года, в помещении кирхи разместится культурно-исторический центр. Предполагается, что в отреставрированное здание переместится районный краеведческий музей, будет организована концертная площадка со зрительным залом.
ИСТОЧНИК KP.RU