2019-05-20T12:09:27+03:00
Общество

Московская компания отремонтирует кирху в Славске

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Кирху в Славске будет восстанавливать «Специальная научная реставрационная проектно-производственная мастерская». Московская компания стала единственным участником конкурса и объявлена победителем.

На восстановление кирхи выделено 139,7 млн рублей.

После ремонта, который, согласно проекту контракта должен завершиться до конца 2021 года, в помещении кирхи разместится культурно-исторический центр. Предполагается, что в отреставрированное здание переместится районный краеведческий музей, будет организована концертная площадка со зрительным залом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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