На память о «бывшей» калининградец прихватил ее золотые украшения

СЕГОДНЯ 12:14 2019-05-20T12:14:23+03:00

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В полицию Гусева обратилась 30-летняя местная жительница, которая сообщила, что у нее из квартиры пропали золотые браслет, кольца и сережки на общую сумму 15 тысяч рублей.

Как выяснилось, к исчезновению украшений приложил руку 38-летний гусевец – бывший сожитель потерпевшей. Пара рассталась в конце прошлого года, и мужчина, наконец, выбрал время, чтобы забрать от экс-подруги свои вещички. Ну и заодно прихватил на добрую память кое-что из принадлежавшего хозяйке жилища.

- Полицейские изъяли украшения, которые гражданин сдал в один из городских ломбардов, и вернули потерпевшей, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Теперь осталось разобраться с дальнейшей судьбой «бывшего», которому светит до пяти лет в исправительной колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU