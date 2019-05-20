На память о «бывшей» калининградец прихватил ее золотые украшения
В полицию Гусева обратилась 30-летняя местная жительница, которая сообщила, что у нее из квартиры пропали золотые браслет, кольца и сережки на общую сумму 15 тысяч рублей.
Как выяснилось, к исчезновению украшений приложил руку 38-летний гусевец – бывший сожитель потерпевшей. Пара рассталась в конце прошлого года, и мужчина, наконец, выбрал время, чтобы забрать от экс-подруги свои вещички. Ну и заодно прихватил на добрую память кое-что из принадлежавшего хозяйке жилища.
- Полицейские изъяли украшения, которые гражданин сдал в один из городских ломбардов, и вернули потерпевшей, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.
Теперь осталось разобраться с дальнейшей судьбой «бывшего», которому светит до пяти лет в исправительной колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU