В Калининградской области в Музейной ночи-2019 поучаствовало больше 8 тысяч человек

СЕГОДНЯ 12:19 2019-05-20T12:19:32+03:00

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В Калининградской области мероприятия Музейной ночи посетили больше 8 тысяч человек. Как рассказала «Комсомолке» куратор акции Евгения Романова, это больше, чем в прошлом году.

- В этом году и билетов было напечатано больше, и интерес к акции растет, - сказала Евгения Романова. – Конечно, маленьким, компактным музеям, таким как «Фридландские ворота», было непросто из-за наплыва посетителей. Но все справились, в том числе и драмтеатр, который участвовал в акции впервые.

Напомним, музеи работали в ночь с 17 на 18 мая в Калининграде. 18 мая можно было посетить музеи городов области, зоопарк и стадион «Калининград».

В Калининграде в акции участие приняли 17 площадок, впервые был открыт драматический театр.

В маршрут единого билета (стоил 600 рублей) вошли восемь площадок: Кафедральный собор на острове Канта, Музей «Фридландские ворота», Калининградский областной музей изобразительных искусств, Калининградский областной драматический театр, Калининградский областной музей янтаря, Калининградский областной историко-художественный музей, Музей Мирового океана, а также Балтийский филиал ГЦСИ в составе РОСИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU