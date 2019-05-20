Под Калининградом пропала без вести 16-летняя девушка

СЕГОДНЯ 12:22 2019-05-20T12:22:07+03:00

Днем 17 мая жительница Багратионовска ушла из дома и больше ее не видели

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Не успели в Калининграде разыскать одну пропавшую пятилетнюю девочку, как стало известно о том, что в Багратионовском районе пропала другая – постарше. Карине Логиновой 16 лет.

Как сообщает отдел МВД России «Багратионовский», девушка 2002 года рождения около трех часов дня 17 мая ушла из дома по улице Калининградской в районном центре, и до настоящего времени местонахождение Карины не установлено.

Приметы пропавшей без вести: внешний вид соответствует возрасту, рост около 160 см, среднего телосложения, волосы рыжие короткие, глаза голубые.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении это жительницы Багратионовска, просят обращаться по телефонам:8(40156)3-23-62, 55-26-01, 02 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU