Калининградец с дробовиком напал на сотрудников мэрии, которые хотели утилизировать его автохлам

СЕГОДНЯ 12:24 2019-05-20T12:24:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде продолжается борьба с брошенными во дворах и на улицах машинами. Занимается этим комитет муниципального контроля, и по словам его главы Евгения Чернышева, работа бывает опасной.

- Был случай, когда специалисты комитета пришли поговорить с собственником, а там их дедушка с дробовиком встретил: «Либо вы сейчас уходите отсюда, либо будем говорить по-другому». Решили пока оставить его в покое, - рассказал чиновник в программе «Говорит Калининград».

На утилизацию каждой брошенной владельцем машины администрация тратит по 8,5 тысяч рублей. Если владельца удается найти, эти средства изымают у него. Предварительно человеку дают возможность утилизировать свой автохлам самостоятельно — именно так поступили владельцы более 10 машин. Кроме того, с начала года с территорий общего пользования в Калининграде вывезли 41 тонну использованных автомобильных покрышек.

ИСТОЧНИК KP.RU