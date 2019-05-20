«Помогите мне вернуться домой»: В Калининграде подвели итоги социальной акции

СЕГОДНЯ 12:33 2019-05-20T12:33:45+03:00

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В Калининградской области завершился социальный проект по идентификации людей, страдающих потерей памяти «Помогите мне вернуться домой». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего было выпущено тысяча знаков быстрого отклика с QR-кодом для идентификации людей, страдающих потерей памяти. Большая часть знаков была распространена среди людей, страдающих потерей памяти. Кроме того, разработан сайт помогитевернутьсядомой.рф, где любой желающий может самостоятельно сгенерировать QR-код для своего пожилого родственника, узнать, по какому телефону обращаться, если пропал человек, что необходимо делать при встрече на улице с человеком – обладателем специального значка. На значок наносится QR-код с информацией о порядковом номере участника проекта и контактным телефоном, по которому можно связаться с волонтерской организаций. Номер участника проекта используется поисковыми отрядами волонтеров и полицией в случае объявления розыскных мероприятий.

По данным министерство социальной политики, в настоящее время в Калининградской области проживает 236 тысяч пенсионеров, каждый из них может стать потенциальным участником проекта. В результате внезапной амнезии пожилой человек, оказавшись на улице, не может вспомнить свое имя, адрес, имена родственников. Люди с диагнозом «деменция» нередко теряются, могут проехать сотни километров от дома, при этом не помнят ничего из прошлой жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU