В Калининграде наградили полицейских, спасших людей на пожаре

СЕГОДНЯ 12:33 2019-05-20T12:33:52+03:00

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В понедельник, 20 мая 2019 года начальник УМВД РФ по Калининградской области Игорь Илларионов вручил двум полицейским медали МВД России «За смелость во имя спасения».

Заместитель начальника полиции МО МВД России «Багратионовский» Виктор Тюрин и начальник подразделения участковых уполномоченных того же отдела Денис Кузьмин в конце прошлого года находились в поселке Марийское. Неожиданно офицеры увидели дым и услышали крики о помощи, доносящиеся из окна второго этажа одного из домов.

- Сообщив о произошедшем в экстренные службы, стражи порядка эвакуировали из охваченной огнем квартиры пожилую женщину-инвалида, ее 40-летнюю дочь и 14-летнюю внучку, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. - Затем, израсходовав автомобильный огнетушитель, они вместе с местными жителями локализовали пожар, залив очаг возгорания водой из колодца.

Такую же медаль вручили и инспектору дорожно-патрульной службы отдела ГИБДД ОМВД России по Балтийскому району Сергею Максименкову. Капитан полиции 26 марта прошлого года, патрулируя улицы города, тоже стал свидетелем пожара в многоквартирном доме. И еще до прибытия огнеборцев организовал эвакуацию из задымленных квартир жильцов, среди которых оказалось двое малолетних детей.

ИСТОЧНИК KP.RU