На выходных в Калининградской области задержали 19 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 12:35 2019-05-20T12:35:36+03:00

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За три дня в Калининградской области инспекторы ГИБДД задержали 19 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Двое водителей попались пьяными за рулем, уже буду лишенными прав. Теперь им грозит уголовная ответственность за повторное пьяное вождение.

Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону горячей линии «Нетрезвый водитель»: 8(4012)552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU