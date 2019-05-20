В Калининграде ищут семью для съемок в сериале «Андреевский флаг»
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде продолжаются съемки сериала про армию и Военно-Морской флот России. В проекте «Андреевский флаг» по-прежнему активно задействуют горожан.
На этот раз, как сообщают в группе «Съемки в кино в Калининграде» в ВК, ищут целую семью. Причем ищут срочно – съемочная смена намечена на сегодня, 20 мая, в Светлогорске.
«Сегодня на проект «Андреевский флаг» нужна семья: мама и двое детей лет 5-6. Съемка в Светлогорске. Если актеры будут из Калининграда, то мы организуем доставку», – говорится в сообщении.
Сериал будут снимать в Калининграде все лето. Готовый фильм покажут по телевидению.
ИСТОЧНИК KP.RU